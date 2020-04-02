Мэр Новокузнецка пригрозил отправить своего уехавшего в Таиланд водителя на карантин до конца года

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов резко высказался по поводу своего водителя из-за поездки в Таиланд во время пандемии коронавируса и пообещал оставить его на карантине до конца года.

В четверг в эфире местного телевидения Кузнецов назвал безответственными всех, кто, рискуя подхватить коронавирус, летал на отдых, в том числе и своего водителя.

"Представляете людей безответственных, которые знали, что вводятся самоизоляционные мероприятия, но улетали в Таиланд или Вьетнам. Один из них - мой водитель, вот сейчас мне доложили об этом. Он знал и полетел туда. Он до конца года будет сидеть в карантине или вообще никогда не выйдет на работу. И очень много таких граждан. Это просто нужно быть идиотом, по-другому я не могу сказать", - заявил Кузнецов.

Также он попросил своего водителя позвонить ему и опровергнуть или подтвердить, что он в Таиланде.

По словам главы города, на вечер 1 апреля в Новокузнецке и Новокузнецком районе под медицинским наблюдением находится 1550 жителей, вернувшихся из стран, где был обнаружен коронавирус.

По данным оперативного штаба по коронавирусу в регионе, на 2 апреля в Кузбассе остается только один зараженный COVID-19, еще пять человек находятся под наблюдением.