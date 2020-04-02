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МТС и "Медси" запустили бесплатные консультации с врачами для всех абонентов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" и сеть медицинских клиник "Медси" на месяц запускают бесплатные онлайн-консультации с врачами для абонентов любых операторов связи, говорится в пресс-релизе телеком-компании.

Речь идет о срочных онлайн-консультациях с дежурными терапевтами и педиатрами "Медси". Бесплатно воспользоваться услугами можно будет до 30 апреля через телемедицинский сервис SmartMed по всей России. Количество консультаций не ограничено.

МТС и "Медси" входят в портфель активов ПАО АФК "Система". Ранее в четверг корпорация сообщила, что инвестировала около 1 млрд рублей в борьбу с COVID-19.

Денежная оценка учитывает затраты на мероприятия, связанные с медпомощью, развертыванием производства защитных средств, поддержкой потребителей товаров и услуг компаний, входящих в АФК. В частности, компании из портфеля "Системы" занимаются разработкой тестов для выявления коронавируса, производством ткани для многоразовых медицинских масок. "Медси" перепрофилировала одну из своих клиник в инфекционную больницу для приема пациентов с коронавирусом.

"Мы также уделяем большое внимание смягчению социально-экономических последствий чрезвычайных мер за счет развития дистанционных каналов обслуживания и предоставления бесплатных онлайн-сервисов", - приводятся в пресс-релизе АФК слова основного бенефициара и председателя совета директоров "Системы" Владимира Евтушенкова.

Общее число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и составило 3 тыс. 548 человек в 76 регионах. Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве составляет 2475 человек.

МТС Медси

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