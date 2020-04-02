Коронавирус диагностирован у сотрудницы сервисной "дочки" "Полюса"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Тест подтвердил наличие коронавируса у сотрудницы одной из сервисных "дочек" ПАО "Полюс" в Красноярске, рассказали "Интерфаксу" в компании.

Однако, подчеркивают в "Полюсе", после возвращения из-за границы сотрудница, согласно рекомендациям компании, оставалась дома на самоизоляции, в офис не приходила и на производственных объектах не была.

По данным на четверг, в РФ зафиксировано 3 548 случаев заболевания COVID-19, в том числе 25 в Красноярском крае, а также 15 в Якутии, 7 - в Иркутской области и по одному в Магаданской и Амурской областях - регионах присутствия "Полюса".

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Крупнейший акционер "Полюса" с долей около 78% - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.