Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:44Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%. Такое мнение высказал в эфире радио "Эхо Москвы" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Если говорить о нефтепродуктах, то здесь картинка чуть похуже (снижение спроса на АЗС по сравнению со снижением спроса на электроэнергию - ИФ). На автозаправочных станциях, особенно в крупных городах, где вводится жесткий режим - например, в Москве, видим снижение на АЗС на 20-30% на бензин и дизельное топливо за счет снижения перевозок и активности потребления, а в других городах еще пока 10-15%", - сказал он.

"Но если сравнить с Европой, которая уже более длительное время находится в режимах самоизоляции, например, в Бельгии потребление нефтепродуктов на АЗС достигло 70% - фактически больше двух третей. Я думаю, что сценарии все примерно одинаковые, мы просто идем чуть позже. Я не думаю, что у нас до 70% дойдет, но до 40%, по оценкам наших компаний, в течение ближайших 2 недель можем увидеть снижение спроса на АЗС", - добавил министр.

Александр Новак

Новости

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Генпрокуратура попросила наказать "Эхо Москвы" за фейк о коронавирусе

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за COVID-19

Режим самоизоляции введен во всех регионах Урала

Правительству РФ предложили облегчить нагрузки по платежам за ЖКУ

МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза

МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза

Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

Мишустин предложил увеличить до 50% авансы по госконтрактам

Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам

Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам
Пандемия коронавируса

На помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за пандемии, выделят 500 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');