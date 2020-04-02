Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%. Такое мнение высказал в эфире радио "Эхо Москвы" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Если говорить о нефтепродуктах, то здесь картинка чуть похуже (снижение спроса на АЗС по сравнению со снижением спроса на электроэнергию - ИФ). На автозаправочных станциях, особенно в крупных городах, где вводится жесткий режим - например, в Москве, видим снижение на АЗС на 20-30% на бензин и дизельное топливо за счет снижения перевозок и активности потребления, а в других городах еще пока 10-15%", - сказал он.

"Но если сравнить с Европой, которая уже более длительное время находится в режимах самоизоляции, например, в Бельгии потребление нефтепродуктов на АЗС достигло 70% - фактически больше двух третей. Я думаю, что сценарии все примерно одинаковые, мы просто идем чуть позже. Я не думаю, что у нас до 70% дойдет, но до 40%, по оценкам наших компаний, в течение ближайших 2 недель можем увидеть снижение спроса на АЗС", - добавил министр.