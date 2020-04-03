Граждан проинформируют через СМС и портал госуслуг о нарушениях карантина

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - С 3 апреля в России начнется СМС-информирование граждан о нарушениях ими карантина, параллельно данные будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор для принятия мер в отношении нарушителей.

Соответствующее поручение премьер РФ Михаил Мишустин ранее дал Минкомсвязи, МВД России, Минздраву и Роспотребнадзору.

Им поручено "обеспечить, начиная с 3 апреля, информирование граждан через СМС-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушениями ими условий карантина, а также передачу данных о таких случаях в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса".

Передача информации будет осуществляться "в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц".

Поручение дано по итогам президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 30 марта.