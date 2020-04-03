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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
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Почти половина красноярцев с коронавирусом заразились, не выезжая из региона

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Из 25 жителей Красноярска, у которых выявлен коронавирус, 12 заразились Сovid-19, не выезжая за пределы края, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Роспотребнадора.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что 13 человек (52%), из числа заболевших, прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, 12 человек (48%) не выезжали за пределы Красноярского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть заболевших (18 человек) - это молодые люди и граждане среднего возраста - от 18 до 45 лет, 3 человека - в возрасте от 46 до 65 лет, также двое пожилых людей старше 65 лет и двое детей.

В настоящее время предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" установлен еще у трех человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 тыс. 115 человек, проживающих на 34 административных территориях края.

Как сообщалось, за последние сутки в Красноярске зарегистрировано пять новых случаев коронавирусной инфекции. Всего Covid-19 был обнаружен у 25 красноярцев, из них четверо вылечились.

Красноярский край

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