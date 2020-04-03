ФСБ и МВД пресекли теракт в торговом центре в ХМАО

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Трое участников запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказ" задержаны в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Совместно с МВД России в городе Лянторе... задержаны члены ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Имарат Кавказ", состоявшей из трех местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанные готовили теракт в одном из торговых объектов города. У них изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.