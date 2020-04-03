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На Ставрополье выявили планировавшую теракты ячейку ИГ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что в состав ячейки входили житель края и выходец из Дагестана, планировавшие нападения на полицейских и террористические акции на объектах массового скопления людей.

Силами спецподразделений ФСБ в городе Нефтекумске один из преступников был задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Никто из гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

На месте происшествия изъяты предметы, купленные для изготовления самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенная экстремистская литература.

ФСБ Ставрополье Исламское государство

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