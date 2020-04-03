Экс-директора воронежского дилера Volkswagen заподозрили в обмане на 210 млн рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве на сумму более 210 млн рублей возбуждено в отношении экс-директора дилерского автоцентра в Воронеже, сообщает ГУ МВД по региону.

Установлено, что предприниматель заключил 109 договоров купли-продажи автомобилей с физическими и юридическими лицами. Покупателям была гарантирована своевременная поставка машин, но обязательства выполнены не были.

"Экс-руководитель торговой организации, злоупотребив доверием, похитил денежные средства, предназначенные для покупки транспортных средств, распорядившись ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

По данным информированного источника "Интерфакса", речь идет о бывшем директоре воронежского дилера марки Volkswagen - автосалона ООО "Гаус".

Это уже второе уголовное дело в отношении него.

Ранее сообщалось, что в феврале экс-руководитель автосалона был задержан по подозрению в присвоении (часть 4 статьи 160 УК РФ) более 20 млн рублей клиентов, предназначенных для покупки автомобилей. На тот момент полиции было известно о 30 пострадавших от действий предпринимателя.