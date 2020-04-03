Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

Экс-директора воронежского дилера Volkswagen заподозрили в обмане на 210 млн рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве на сумму более 210 млн рублей возбуждено в отношении экс-директора дилерского автоцентра в Воронеже, сообщает ГУ МВД по региону.

Установлено, что предприниматель заключил 109 договоров купли-продажи автомобилей с физическими и юридическими лицами. Покупателям была гарантирована своевременная поставка машин, но обязательства выполнены не были.

"Экс-руководитель торговой организации, злоупотребив доверием, похитил денежные средства, предназначенные для покупки транспортных средств, распорядившись ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

По данным информированного источника "Интерфакса", речь идет о бывшем директоре воронежского дилера марки Volkswagen - автосалона ООО "Гаус".

Это уже второе уголовное дело в отношении него.

Ранее сообщалось, что в феврале экс-руководитель автосалона был задержан по подозрению в присвоении (часть 4 статьи 160 УК РФ) более 20 млн рублей клиентов, предназначенных для покупки автомобилей. На тот момент полиции было известно о 30 пострадавших от действий предпринимателя.

Volkswagen Воронеж

Новости

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Мэр Москвы счел бессмысленным принятие одинаковых мер против вируса по всей РФ

Экспериментальный режим ЧС введут в одном из поселков Ленинградской области

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава назвал "благоприятным" сценарий распространения COVID-19 в России

Спикер Мосгордумы назвал нарушителями "компанию из трех человек у подъезда"

Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');