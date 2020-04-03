Минэкономразвития предложило "автоматом" продлить ряд лицензий на год

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект постановления, в котором предлагается автоматически продлить срок действия лицензий на ряд видов деятельности, говорится в сообщении министерства.

Как заявил ранее на брифинге глава ведомства Максим Решетников, данная мера касается очень многих видов бизнеса. "Должно быть сделано все, чтобы предприниматели в ближайшее время тратили свои усилия исключительно на бизнес, на ведение бизнеса, в ряде случаев - и на спасение своих компаний, и все взаимодействия с административными органами были минимизированы", - подчеркнул он.

"В частности, предлагается автоматическое продление на один год срока действия лицензий на продажу алкоголя для всех учреждений общественного питания. Кроме того, планируется продлить все лицензии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Речь идет о 680 лицензиях на производство и более 65 тыс. - на розничную продажу", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Данная мера коснется тех предпринимателей, у которых срок лицензии уже истек после 15 марта или истечет до конца 2020 года. Продление будет бесплатным (в настоящее время стоимость лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на год составляет 65 тыс. рублей).

В пресс-службе Минэкономразвития позднее также уточнили, что мера об автоматическом продлении лицензий на один год на продажу алкоголя распространяется также и на магазины.

Еще один пункт проекта постановления предусматривает продление всех разрешений на строительство, срок действия которых истекает до 1 октября 2020 года.

Кроме того, в проекте постановления предлагается автоматически продлить на один год аккредитацию медицинских работников. Данная мера была принята после консультаций с министерством здравоохранения и может коснуться десятков тысяч работников медицинской и фармацевтической отрасли, у которых аккредитация истекает в этом году.

Одновременно упрощается порядок лицензирования для медицинских учреждений, которые будут бороться с распространением новой коронавирусной инфекции. "В частности, таким клиникам, перечень которых определит Минздрав, не нужно будет тратить время и денежные средства на переоформление лицензии.

Также планируется на год продлить регистрацию 2 тыс. лекарственных средств, которые требуют подтверждения соответствия после их первичной регистрации", - говорится в сообщении.

Минэкономразвития также предлагает автоматически продлить срок действия аккредитации образовательных программ в вузах.