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Путин утвердил новый состав набсовета "Роскосмоса", включив в него Медведева

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Новый состав наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" утвержден указом президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, в состав набсовета включены зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, помощник президента РФ Игорь Левитин, командующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Тем же указом прекращены полномочия в набсовете первого вице-премьера Андрея Белоусова, командующего космическими силами Александра Головко, экс-министра экономического развития Максима Орешкина, заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова.

Из предыдущего состава набсовета госкорпорации в новом сохранили места генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, первый замглавы Минфина Леонид Горнин, министр транспорта Евгений Дитрих и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Роскосмос

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