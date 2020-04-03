Путин утвердил новый состав набсовета "Роскосмоса", включив в него Медведева
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Новый состав наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" утвержден указом президента РФ Владимира Путина.
Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, в состав набсовета включены зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, помощник президента РФ Игорь Левитин, командующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.
Тем же указом прекращены полномочия в набсовете первого вице-премьера Андрея Белоусова, командующего космическими силами Александра Головко, экс-министра экономического развития Максима Орешкина, заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова.
Из предыдущего состава набсовета госкорпорации в новом сохранили места генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, первый замглавы Минфина Леонид Горнин, министр транспорта Евгений Дитрих и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.