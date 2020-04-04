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Утвержден порядок помощи россиянам, застрявшим за границей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает сайт кабинета министров.

Претендовать на поддержку могут россияне, которые имеют проездные документы на возвращение в Россию с 16 марта по 31 мая. При этом, помощь оказывается с даты возвращения в Россию, указанной в билетах, до фактического приезда на родину. Россияне, у которых нет проездных документов на возвращение в указанный срок, могут также получить поддержку.

Для этого россиянин должен заполнить на едином портале государственных и муниципальных услуг электронную форму заявления. При рассмотрении заявления будет проверяться достоверность указанных в нем фактов и выясняться обстоятельства пребывания заявителя на территории иностранного государства. Специальная комиссия МИД РФ принимает решение в течение 24 часов. Заявитель должен получить ответ по СМС или посредством электронной почты. Таким же способом заявитель будет проинформирован о дате и времени прибытия рейса для вывоза россиян.

"Помощь оказывается гражданам РФ, в отношении которых принято решение о ее оказании, из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день. Оказание помощи осуществляется не позднее, чем через 24 часа с момента принятия специально образованной комиссией МИД России решения на основании трех платежных документов, направляемых МИД РФ в Федеральное казначейство, для перечисления денежных средств в российских рублях на банковский счет заявителя, открытый в банке РФ", - говорится в документе.

Минкомсвязи должно обеспечить запуск и функционирование на едином портале государственных и муниципальных услуг электронной формы заявления об оказании помощи и направлять ежедневно сводную информацию в МВД и МИД РФ.

МВД, в свою очередь, должно ежедневно представлять в МИД России информацию о результатах проверочных мероприятий. Министерство транспорта должно ежедневно представлять в МИД России и Минкомсвязи информацию о гражданах, возвратившихся на территорию РФ. При этом внешнеполитическое ведомство должно представлять списки лиц, получивших помощь, в Федеральную налоговую службу и Федеральную службу безопасности РФ.

МИД РФ

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