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Трое детей погибли, двое пострадали при пожаре в Свердловской области

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Трое детей стали жертвами пожара в частном доме в селе Елань Свердловской области, еще двое детей в доставлены больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что двух детей 2012 и 2019 годов рождения, которым удалось выжить, спасли местные жители. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще трое детей 2011, 2012, 2014 годов рождения погибли.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:18 (00:18 мск). Через несколько минут первое подразделение уже прибыло к месту вызова, дом на тот момент почти полностью был охвачен огнем.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают пожарные дознаватели и следственные органы.

Свердловская область Елань

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