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Мишустин поручил переввести пациентов из перепрофилируемых из-за COVID-19 больниц

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву организовать перевод пациентов из федеральных медицинских организаций, планируемых к перепрофилированию в связи с коронавирусом.

Также Минздраву и Росздравнадзору совместно с регионами поручено выверить данные по дополнительному развертыванию инфекционных коек, оценив медицинские организации с точки зрения их готовности к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.

Медучреждения должны быть укомплектованы медицинскими кадрами в соответствии с установленными требованиями, говорится в поручениях.

Минздрав

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