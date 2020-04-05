Для возвращающихся из-за границы россиян создадут систему идентификации

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи и МИД обеспечить создание единой информационной системы по идентификации россиян, возвращающихся из иностранных государств.

Поручение Мишустина опубликовано на сайте правительства

Система должна "исключить риски распространения возвращающимися россиянами новой коронавирусной инфекции, в том числе в сваязи возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина".

В ночь на 4 апреля Россия приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза граждан на территорию России.