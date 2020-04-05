Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 05.04В России 5 389+658В мире 1 197 405+101 488

Для возвращающихся из-за границы россиян создадут систему идентификации

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи и МИД обеспечить создание единой информационной системы по идентификации россиян, возвращающихся из иностранных государств.

Поручение Мишустина опубликовано на сайте правительства

Система должна "исключить риски распространения возвращающимися россиянами новой коронавирусной инфекции, в том числе в сваязи возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина".

В ночь на 4 апреля Россия приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза граждан на территорию России.

Михаил Мишустин МИД Минкомсвязи

Новости

Проверка в Пермском суворовском училище не выявила больных COVID-19

Власти Орехово-Зуева обещали восстановить дом, где произошел взрыв газа

С 6 апреля будут отменены поезда в Калининград через Литву и Белоруссию

Экономический кризис

В Кремле посоветовали готовиться к мировому экономическому кризису

В Кремле посоветовали готовиться к мировому экономическому кризису

В Роспотребнадзоре пояснили, сколько человек заражает больной COVID-19

Песков не стал связывать удаленный режим работы Путина с болезнью главврача Коммунарки

Песков не стал связывать удаленный режим работы Путина с болезнью главврача Коммунарки

Комиссия ГД проверит публикации "Радио Свобода" и "Медузы" о коронавирусе в РФ

В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом

В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом

Обвиняемый в убийстве историк Соколов доставлен из Москвы в Петербург

Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут

Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');