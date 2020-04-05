Срок предоставления туроператорами финансовой отчетности перенесен на 6 мая

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Срок предоставления туроператорами финансовой отчетности перенесен с 15 апреля на 6 мая, сообщает в воскресенье Ростуризм.

В сообщении ведомства поясняется, что 15 апреля в соответствии с новым указом президента совпадает с нерабочим днем, поэтому срок представления отчетности переносится.

При этом туроператорам, срок действия финансового обеспечения ответственности которых заканчивается в мае-июне 2020 года, в целях подтверждения намерения представления финансового обеспечения на новый срок, допускается направление в Ростуризм скан-копий необходимых документов (их перечень размещен на сайте Ростуризма - ИФ).