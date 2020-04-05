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Часть жильцов дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв, смогут вернуться в квартиры до конца апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Жильцы двух последних подъездов дома в Орехово-Зуево, смогут вернуться в свои квартиры в 20-х числах апреля, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства области.

"В доме №31 сейчас зарегистрировано 158 человек. Жильцы 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться в квартиры в 20-х числах апреля после того, как закончится разбор завалов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате происшествия первый и второй подъезды признаны аварийными, но будут восстановлены в течение полугода.

Взрыв газа в многоэтажном доме по улице Гагарина в Орехово-Зуево произошел в субботу днем, в результате чего погибли три человека, четверо были госпитализированы.

В качестве версий происшествия рассматриваются утечка газа и неосторожное обращение с оборудованием.

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