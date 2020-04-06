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Из больниц выписаны еще 22 человека, излечившиеся от коронавируса

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки из больниц выписались еще 22 человека, излечившиеся от коронавирусной инфекции, в воскресенье было проведено 58 тысяч тестов на коронавирус, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Хроника коронавируса. Апрель.

"+ 22 выписавшихся из больниц за сутки в связи с выздоровлением. Нарастающим итогом проведено около 700 тысяч тестов. Количество ежедневно проводимых тестов ежедневно увеличивается, и сегодня достигло 58 тысяч/день", - написал Салагай в фейсбуке.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Минздрав

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