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Запрет на продажу алкоголя в Якутии отменили с 6 апреля

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев отменил с 6 апреля "сухой закон" в муниципалитетах региона, но ограничил время продажи алкоголя.

"Мы приняли решение по республике продажу алкоголя разрешить, но ограничить время - с 14 до 18 часов", - сообщил Николаев на брифинге журналистам.

По его словам, это решение было принято в связи с предстоящими длительными нерабочими днями и рекомендациями Минпромторга РФ не вводить без крайней необходимости ограничений на продажи алкоголя.

В обычные дни продажа алкоголя в Якутии разрешена с 14:00 до 20:00.

Как сообщалось, режим полной самоизоляции с вечера 30 марта введен в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии. Разрешается ходить на работу тем, кто по долгу службы обязан это делать, а также выходить в ближайший магазин, выносить мусор, выгуливать домашних животных - но строго вблизи домов.

Кроме того, с 31 марта и до 6 апреля в указанных муниципальных образованиях запрещалась продажа алкоголя.

Глава Якутии Айсен Николаев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" объяснил, что введение "сухого закона" в Якутии было необходимостью из-за увеличения числа преступлений на почве алкогольного опьянения.

"К сожалению, сразу же в субботу и воскресенье (28 и 29 марта) пошел вверх вал преступности. Были очень страшные и резонансные убийства, когда была вырезана семья с малолетними детьми", - сообщил Николаев.

Кроме того, он отметил, что в дни после объявления нерабочей недели "реализация спиртных напитков выросла более чем в 2 раза".

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