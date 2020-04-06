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Жительнице Иркутской области грозит штраф за распространение слухов о коронавирусе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутской области установили личность автора сообщения в социальных медиа о якобы заражении коронавирусом главного врача одного из медучреждений региона, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МВД.

"Распространителем недостоверной информации является 39-летняя гражданка. Полицейские опросили женщину, она призналась в содеянном и принесла извинения за свой необдуманный поступок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главврач находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов.

В настоящее время вынесено определение о возбуждении административного производства по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Женщине грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

Иркутская область

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