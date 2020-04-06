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Селекционеры создали гибриды репчатого лука и лука-шалота для выращивания в Сибири

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал Института цитологии и генетики, ИЦиГ, Новосибирск) создают набор сортов лука-шалота, пригодных для выращивания в сибирских условиях, говорится в сообщении ИЦиГ.

"Базой для этой работы стала большая коллекция (около 1200 образцов) разновидностей этой овощной культуры, собранная в разных регионах страны и мира, имеющаяся в распоряжении селекционеров", - говорится в сообщении.

Одним из направлений селекции, проводимой в СибНИИРС, стали межвидовые гибриды шалота и репчатого лука.

В результате были созданы сорта "Дебют", "Краснообский" и "Яшма", сохранившие сильные стороны шалота, но с заметно большими по массе луковицами (100-120 грамм вместо 30-40 грамм, как у обычного шалота). Все три гибрида имеют желтую окраску чешуи.

Перспективной задачей является создание быстро созревающего в сибирских условиях сорта шалота с высокой семенной продуктивностью, что это значительно повысит его привлекательность не только для дачников, но и для более крупных хозяйств.

В 2020 году запланированы испытания для скороспелого желтого гибрида с рабочим названием "Веснушка".

Если испытания пройдут успешно, к 2022 году "Веснушку" включат в реестр сортов, и она также станет доступной для отечественных дачников и фермеров.

Лук-шалот, или лук ашкелонский (лат. Allium ascalonicum) - многолетнее травянистое растение. По размеру луковиц уступает репчатому луку, зато содержит больше витаминов и аллицин - алкалоид с выраженным антибактериальным действием, имеет полусладкий пикантный вкус, созревает раньше, собранный урожай хранится дольше. В России его выращивают мало, в основном импортируют, чаще всего из Франции.

Новосибирск

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