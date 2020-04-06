В Марий Эл задержали предполагаемого убийцу женщины с двумя детьми

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Жителю Марий Эл предъявили обвинение в убийстве трех человек - женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, 31 марта мужчина "из-за длительной неприязни совершил убийство родственников бывшей жены: 31-летней женщины, а также 14-летнего мальчика и 11-летней девочки".

Дело расследуется по статье "убийство двух или более лиц, малолетнего" (пункты "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ.

Как сообщалось, тела женщины и двух детей были обнаружены в одной из квартир дома в Волжске.