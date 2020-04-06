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Вертолетная выставка HeliRussia перенесена на осень из-за коронавируса

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая российская вертолетная выставка HeliRussia перенесена на осень из-за коронавируса, сообщили организаторы мероприятия.

В сообщении организаторов отмечается, что перенос связан с эпидемиологической обстановкой.

XIII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2020 должна была состояться с 21 по 23 мая в Москве в выставочном центре "Крокус Экспо". Организатор выставки - Минпромторг России.

Согласно информации на сайте, в 2020 году в мероприятии примут участие представители США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Канады, Франции, Испании, Чехии, Литвы и Германии.

По данным организаторов, в прошлом году выставку посетили около 12 тыс человек. Экспозиция выставки собрала 234 компании из 20 стран.

HeliRussia

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