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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:21Заразились
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Медикам Прикамья выплатят 50 окладов в случае заражения COVID-19 от пациентов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о единовременных выплатах медицинским работникам в случае заражения COVID-19.

Как следует из сообщения на сайте администрации губернатора и правительства региона, в случае заражения коронавирусом при оказании помощи больным с COVID-19 медработники получат выплату в размере 50 должностных окладов. Деньги на это будут выделяться из резервного фонда правительства края.

Кроме того, средний и младший медицинский персонал при оказании помощи гражданам с COVID-19 либо с подозрением на заражение получит из краевого бюджета стимулирующие выплаты. Их размер зависит от занимаемой должности и варьируется в пределах от 20% до 100% от среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года. Так, по Пермскому краю размер среднемесячного дохода составил 31,8 тыс. рублей.

Предполагается, что на эти цели из краевого бюджета будет направлено около 300 млн руб.

По последним данным, всего в Пермском крае выявлен 21 случай заражения коронавирусом, из них три человека выздоровели, двое скончались.

Пермский край Дмитрий Махонин

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