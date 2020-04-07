Владимирский губернатор попросил правительство РФ не создавать заповедник в области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко письмо, в котором просить исключить из федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" пункт о создании государственного природного заповедника в регионе.

"Администрация Владимирской области, органы местного самоуправления и жители региона еще в 2019 году заявили о нецелесообразности создания в Селивановском районе новой крупной особо охраняемой природной территории", - сообщает пресс-служба обладминистрации.

"При этом важным является то, что администрация Владимирской области не направляла предложений о включении региона в федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", в рамках которого создаются подобные природные территории", - говорится в пресс-релизе.

В случае создания заповедника, который затронет территорию 32 населенных пунктов, негативное влияние будет оказано на транспортную инфраструктуру, энергетику, социальную сферу, считают областные власти.

"Режим особо охраняемой природной территории вызовет затруднения при строительстве, реконструкции и эксплуатации любых зданий и сооружений, в том числе жилых домов, школ, больниц и иных объектов инфраструктуры, что приведет к оттоку населения из региона, снижению качества образования и здравоохранения, а также к ухудшению демографических и социально-экономических показателей", - отмечается в сообщении.

Губернатор убежден, что создание заповедника существенно снизит инвестиционную привлекательность региона и спровоцирует возникновение целого ряда экономических проблем. По мнению Сипягина, в первую очередь, негативное влияние будет оказано на развитие транспортной инфраструктуры, поскольку рассматриваемая территория покрыта густой сетью автомобильных дорог.