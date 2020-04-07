Пренебрегающих самоизоляцией ставропольцев предупредили об активности змей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Нарушителей режима самоизоляции, которые отправляются на прогулки на природу, заметили на территории заповедника "Татарское городище" в Ставрополе и предупредили о периоде активности змей, сообщает музей-заповедник имени Прозрителева и Праве.

"Увещевания не действуют, и все выходные мы наблюдали фотосессии "самоизолированных" в нашем заповеднике. Только за воскресенье (5 апреля - ИФ) "Татарское городище" посетили 375 человек. Может, хоть на герпетофобов (людей с боязнью ящериц и змей - ИФ) подействует следующая информация. С наступлением тепла в заповеднике активизировались змеи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в заповеднике "Татарское городище" можно встретить сарматского полоза. Его длина варьируется от 1,3 до 1,6 метра, самые крупные достигают двух метров.

Эти змеи с легкостью ползают по стволам и ветвям деревьев и могут добраться от одной ветки до другой, удаленных друг от друга на расстояние до 60 см.

В Ставропольском крае за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом практически удвоилось, всего в регионе были инфицированы 39 человек, шесть из них выздоровели.

В крае до конца апреля действуют ограничительные меры, предусматривающие, в том числе, самоизоляцию населения. В Ставрополье также введен режим специальных пропусков для передвижения граждан на период самоизоляции.