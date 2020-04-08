Грабители, отобравшие еду у курьера в Петербурге, оказались серийными

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга установила причастность двоих фигурантов дела об ограблении курьера к аналогичному преступлению, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в среду.

5 апреля в Центральном районе города четверо безработных забрали у курьера заказ и, не расплатившись, скрылись на автомобиле. Как сообщалось, при задержании у двоих подозреваемых полицейские обнаружили травматический пистолет и патроны.

По результатам экспертизы выяснилось, что пистолет переделан из пневматического и относится к категории короткоствольного огнестрельного оружия, он пригоден для стрельбы. Патроны также можно использовать для стрельбы, при этом часть из них является боеприпасами, установили эксперты.

Как сообщалось, накануне, 7 апреля, в отношении двух упомянутых фигурантов были возбуждены дела по статье "незаконный оборот оружия" (часть 1 статьи 222 УК РФ), в отношении третьего возбудили дело о грабеже (статья 161 УК РФ).

Позднее полицейские установили причастность двух задержанных к аналогичному грабежу в Выборгском районе Петербурга 3 апреля. "Среди подозреваемых в этом эпизоде - 37-летний неработающий житель Центрального района города и 30-летний житель Дагестана", - сообщили в полиции.

По версии оперативников, мужчины силой отобрали у доставщика пиццу и скрылись на автомобиле. Было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

В полиции добавили, что обоих подозреваемых отправили в СИЗО. Проверка фигурантов на причастность к другим преступлениям продолжается, отметили в МВД.