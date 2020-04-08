Спасатели встретили в аэропортах Москвы 42 тыс. вернувшихся из-за границы россиян

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Оперативные группы спасателей, которые работают в московских аэропортах, встретили 42 тысяч граждан России, вернувшихся из-за границы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы организовал работу оперативных групп в аэропортах "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" по встрече и учету прибывающих из-за границы россиян.

По его словам, за 12 дней работы эти группы встретили в аэропортах 305 рейсов со всего мира, на которых вернулись около 42 тысяч граждан. Больше всего рейсов принято в "Шереметьево" - 189 самолетов с 23 тысячами пассажиров.

Бирюков отметил, что в оперативные группы, которые дежурят в аэропортах, входят спасатели, психологи, связисты, фельдшеры, всего более 200 человек.

Спасатели встречают людей, измеряют температуру и помогают им заполнить анкеты. Эти анкеты обрабатывает специально созданный в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы центр, в котором работают 100 человек.