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В Екатеринбурге обрушились конструкции строящегося на территории школы здания

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение конструкций здания произошло на территории 167-й школы Екатеринбурга. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как уточняется, возводились второй и третий этажи. На месте находится пожарно-спасательное подразделение, обстановка пока уточняется, добавил собеседник агентства.

Позже пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что проведение аварийно-спасательных работ на объекте не потребовалось.

"Двое рабочих получили легкие ушибы, были осмотрены медиками на месте, госпитализация не потребовалась", - сказано в сообщении.

В сообщении пресс-службы администрации Екатеринбурга уточняется, что обрушилась опалубка монолитного перекрытия при возведении пристроя к учебному заведению.

"На строительстве пристроя к школе 167 сегодня днем при проведении работ по бетонированию произошло обрушение опалубки монолитного перекрытия. Площадь обрушения - от 100 до 150 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Застройщик ООО СК "Грандстрой" ведет расследование произошедшего", - говорится в сообщении.

Екатеринбург

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