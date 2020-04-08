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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
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Психиатр сообщил о появлении у москвичей "ковидофобии"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы, обращающихся в службу психологической помощи, испытывают страх перед распространением коронавируса, сообщила главный врач психиатрической больницы номер 4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина.

"Специалисты отмечают, что чаще всего поступают вопросы, касающиеся страха перед распространением коронавируса, в первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться. Данный феномен можно назвать "ковидофобией", - сказала Бурыгина, слова которой приводит Департамент здравоохранения Москвы.

По ее словам, жители города обращаются с разными вопросами, зачастую для них самое важное в ситуации самоизоляции - высказаться, чтобы их выслушали.

"Кто-то живет один, кто-то, наоборот, испытывает стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве. Среди прочего людей волнует вопрос возможного заражения соседей. Часто за поддержкой обращаются родственники пациентов, которые в данный момент находятся в больницах, а также люди, проходящие лечение дома", - сказала Бурыгина.

В департаменте напомнили, что в столице работает служба психологической помощи, на нее уже обратились порядка 200 человек.

"Больше всего в ситуации пандемии испытывают стресс люди от 35 до 50 лет - это средний возраст звонящих, при этом подавляющее большинство из них - женщины, это обусловлено их повышенной коммуникабельностью, а также тем, что мужчинам часто тяжелее признаться в своей слабости", - отметили в департаменте.

Как обратиться за помощью

Там уточнили, что все, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин и самоизоляцию, может анонимно позвонить по телефону +7 (495)150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00.

"Время разговора со специалистом не регламентировано временными рамками - беседа может занять 20-30 минут или столько времени, сколько потребуется человеку, чтобы успокоиться и получить ответы на свои вопрос. В случае, если кто-то из звонивших не дожидается специалиста на линии, психологи перезванивают сами", - добавили в департаменте.

Москва коронавирус

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