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Россельхознадзор упростил правила ввоза домашних животных для возвращающихся в РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор упрощает правила ввоза животных-компаньонов, принадлежащих гражданам, которые в настоящее время находятся на территории других стран и планируют вернуться в Россию в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В частности, допускается ввоз таких животных в сопровождении ветеринарных паспортов без отметок компетентного органа страны вывоза о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой, говорится в сообщении службы.

Также допускается ввоз животных в сопровождении ветсертификатов, в которых не заполнены графы о номерах рейсов и маршрутах следования.

При этом территориальные управления Россельхознадзора в местах пересечения границы РФ будут оформлять предписания об изолировании животных вместе с гражданами как минимум на 14 дней. О ввозе животных будут информироваться органы управления ветеринарией субъектов РФ.

Кроме того, Россельхознадзор совместно с администрациями пунктов пропуска в аэропортах прорабатывает вопрос об организации мест передержки животных, которые не могут быть направлены после ввоза в Россию для последующего проживания совместно с их владельцами или законными представителями.

Россельхознадзор

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