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Кожемяко попросил Путина разрешить рейсы для вывоза россиян из Сеула, Токио и Бангкока

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил главу государства разрешить эвакуационные рейсы из стран Юго-Восточной Азии, где в аэропортах из-за принятых ограничений по коронавирусу застряли граждане РФ.

"Предлагаю разрешить эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, из Бангкока наших граждан. В Сеуле сейчас ожидают вылета 135 приморцев, в Бангкоке - 250, в Токио - 113. Это данные наших посольств в этих странах, многие россияне несколько дней живут в карантинной зоне аэропорта. Они обращаются к нам за помощью, жалуются на условия, у людей заканчиваются деньги", - сказал Кожемяко в среду на совещании президента России Владимира Путина с руководителями российских регионов.

По словам губернатора Приморья, эвакуации в иностранных аэропортах ожидают жители и других регионов страны.

"Предлагаю наладить более тесную работу представителей авиакомпаний и представителей посольств с нашими пассажирами в аэропортах вылета. Не все хорошо понимают, как нужно регистрироваться на сайте "Госуслуги", и иногда в транзитной зоне - в "чистой" или в "грязной", где они находятся, - это очень сложно сделать. Данные предложения предварительно согласованы с представителями МИД РФ", - добавил Кожемяко.

Приморский край Олег Кожемяко Владимир Путин

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