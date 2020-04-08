Скворцова заверила в отсутствии стремительного роста заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Меры, предпринятые в стране для профилактики коронавируса, способствуют тому, что в России нет стремительного роста заболеваемости, как в Европе, ежедневный прирост составляет 18-20%, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Можно сказать, что тот сценарий, в соответствии с которым коронавирус шагает по РФ, - один из самых благоприятных в мире из трех возможных сценариев. Есть сценарий пассивный, когда мгновенно коронавирусная инфекция начинает главенствовать, есть запаздывающий, вот у нас - опережающий сценарий, который позволяет прирост ежедневный новых случаев ограничить 18-20%. Это не кратный прирост", - сказала Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

Она отметила, что "это свидетельствует о том, что правильные меры по карантинизации населения, по изоляции пациентов из групп риска были предприняты государством, поэтому нам удалось пока избежать вот такого стремительного по экспоненте пика заболеваемости, с которым столкнулись многие страны европейские".

Ранее Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне, при этом она отметила, что до пика заболеваемости осталось 10-14 дней.