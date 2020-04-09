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Жителям Красноярского края старше 65 лет доставят бесплатные продуктовые наборы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Красноярского края обеспечат пожилых жителей региона, находящихся на самоизоляции, бесплатными продуктовыми наборами, сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.

"На следующей неделе в рамках акции "Мы вместе" в Красноярском крае начнется реализация проекта по доставке людям от 65 лет и старше бесплатных продуктовых наборов. Министерство социальной политики уже формирует общекраевой список пожилых людей, которым окажут помощь в первую очередь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом сообщил губернатор края Александр Усс во время онлайн-заседания оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе коронавируса.

Продукты пожилым людям, находящимся на самоизоляции, доставят волонтеры. В настоящее время в краевом волонтерском штабе зарегистрировано более 1,2 тыс. человек, и количество добровольцев постоянно увеличивается.

"Добровольцы оказывают помощь пожилым людям и маломобильным гражданам в покупке и доставке лекарств и продуктов первой необходимости. С начала работы регионального волонтерского штаба по телефону горячей линии поступило 1153 заявки на оказание помощи. Из них волонтеры отработали около 740 заявок, оставшиеся заявки находятся в работе", - отмечают в правительстве.

Кроме того, в настоящее время с участием студентов психологических и социальных специальностей красноярских вузов создан проект "Как дела?" для оказания психологической помощи одиноким пожилым людям.

Режим самоизоляции для граждан введен в Красноярском крае с 1 апреля в связи с угрозой распространения Covid-19.

Красноярский край

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