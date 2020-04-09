Правительство уточнило список дорогих медуслуг, подпадающих под налоговый вычет для граждан

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое уточнило перечни медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, оплата которых налогоплательщиком учитывается при определении суммы социального налогового вычета.

Теперь в этот список вошли услуги, оказанные в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной (...) в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также в рамках скорой помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных условиях.

Под определение отныне попадают услуги по медицинской эвакуации, а также оказанные в рамках паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, равно как и оказанные в рамках санаторно-курортного лечения за исключением медицинских услуг, включенных в перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, суммы оплаты которых учитываются при определении суммы социального налогового вычета.

В перечень дорогостоящих попали: медицинские услуги по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей с опорой на зубные имплантаты при отсутствии условий для традиционного зубного протезирования (значительная атрофия или дефекты костной ткани челюстей), а также оказанные в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения, предусмотренные Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Медицинские услуги по лечению бесплодия методом ЭКО, культивирования и внутриматочного введения эмбриона, включая криоконсервацию их, гамет (ооцитов, сперматозоидов), использование донорских, суррогатного материнства в части проведения программы экстракорпорального оплодотворения, а также преимплантационной генетической диагностики, равно как и оказываемые в рамках паллиативной медпомощи, предусматривающие использование на дому изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, также причислены к дорогостоящим, учитываемых при определении социального налогового вычета.