РФ в 2020 году увеличит посевы гречихи, чтобы иметь двухгодовой запас

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году планирует увеличить посевные площади под гречихой, что позволит иметь двухгодовой запас гречихи для производства гречневой крупы, которая пользовалась повышенным спросом на фоне распространения в России COVID-19.

"Если говорить о запасах гречихи, то по состоянию на сегодняшний день у аграриев остатки не менее 300 тыс. тонн. Поэтому у нас есть понимание, что этих запасов хватит еще до урожая следующего года. А теперь об урожае: в прошлом году аграрии высевали гречиху на площади 800 тыс. га, в этом году есть мнение с учетом произошедшего увеличить посевы на 50-70 тыс. га. По этой структуре мы работаем сейчас, обсуждаем с экспертами. Мы считаем, что объем производства гречихи на таких площадях позволит иметь нам двухгодовой запас гречихи для удовлетворения спроса наших покупателей", - заявил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов на онлайн-конференции в четверг.

"Мы полагаем, что спрос останется стабильным, потому что есть физиологическая норма потребления, вряд ли она будет превышена. Если говорить о запасах, которые делают жители нашей страны в силу произошедшего, то наше видение - что эти запасы уже состоялись", - добавил он.

Как заявил Хатуов, рынок гречихи и гречки не ограничивается внутренним производством. "Гречневая крупа завозилась, в том числе, и по импорту для изысканных покупателей", - сказал он.

По данным Росстата, запасы гречихи в сельхозорганизациях РФ на 1 марта составляли 90,5 тыс. тонн. Это на 10,1% меньше, чем годом ранее. Урожай гречихи в России в 2019 году снизился до 786 тыс. тонн с 932 тыс. тонн в 2018 году.

В марте в магазинах наблюдался ажиотажный спрос на гречку. Так, по данным Nielsen, с 16 по 22 марта продажи гречки в натуральном выражении выросли на 209% по сравнению с показателем за предыдущую неделю.