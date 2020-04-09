Партия Титова попросила разрешения провести первый в РФ онлайн-съезд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минюст рассмотрит просьбу "Партии роста" разрешить ей проведение съезда онлайн из-за коронавируса, однако указывает, что такая форма не предусмотрена уставом этой организации.

"В Минюст России поступило обращение Б.Ю.Титова (Бориса Титова, бизнес-омбудсмена России - ИФ), которое будет рассмотрено в порядке, предусмотренном федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В ведомстве отметили, что в соответствии с законом "О политических партиях", политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения обязаны соблюдать устав политической партии, в том числе при проведении съездов.

При этом "в действующей редакции устава "Партии роста" отсутствуют положения, регулирующие проведение съезда "в дистанционном режиме", отметили в Минюсте.

Ранее в четверг в пресс-службе "Партии роста" сообщили "Интерфаксу", что лидер организации Борис Титов направил министру юстиции и председателю Центризбиркома РФ письма с просьбой рассмотреть возможность проведения очередного партийного съезда в режиме онлайн с учетом пандемии коронавируса в стране.

Секретарь ЦИК Майя Гришина подтвердила получение письма от партии, другие политические силы пока подобных обращений не направляли. "По нашему мнению, вопрос о таком формате съезда должно рассматривать министерство юстиции, а не ЦИК", - сказала Гришина "Интерфаксу".