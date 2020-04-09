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Мишустин подписал постановление об оформлении инвалидности в режиме онлайн

Инвалидность в России будет оформляться таким образом до 1 октября

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Инвалидность в России отныне будет временно оформляться заочно в режиме онлайн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Я подписал постановление правительства, которое упрощает порядок оформления инвалидности. До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно без личного присутствия человека", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.

Он отметил, что ни на какие экспертизы ездить не нужно. "Автоматически продлят группы инвалидности тем, кому она уже присвоена. Правила будут распространяться как на взрослых, так и на детей", - сказал премьер.

Михаил Мишустин

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