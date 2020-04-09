Подозреваемый угонщик оставил без света половину города, врезавшись в столб

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Хакасии 28-летний мужчина, недавно освободившийся из колонии, на Nissan Tilda врезался в электрический столб и оставил без света больше половины населения Сорска, сообщили в МВД республики. В полиции заподозрили, что машина была угнана. На него завели уголовное дело об угоне.

Авария произошла 7 апреля около 4 утра, когда в половине города отключилось электричество. Полицейские нашли сильно поврежденный фонарный столб. Предполагаемый виновник ДТП с места скрылся.

Полицейские выяснили, что аварию устроил бывший осужденный, у которого никогда не было водительских прав. Nissan принадлежит его знакомой, с которой он вместе проводил время.

Подозреваемого задержали. Суд назначил ему 14 суток ареста за нарушение требований административного надзора, оштрафовал наа 5000 рублей за вождение без прав и еще на 5000 рублей за повреждение столба.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Энергоснабжение в Сорске восстановили 7 апреля к обеду.

В Сорске живет больше 10 000 человек. Город находится в 110 км от Абакана.