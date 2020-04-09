Первый случай COVID-19 зафиксирован в городе-спутнике Кольской АЭС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в городе-спутнике Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область) Полярные Зори, сообщила пресс-служба станции со ссылкой на мэра города Максима Пухова.

Заболевшей оказалась жена одного из сотрудников КАЭС. Предварительно положительный результат теста на коронавирус был получен в среду. Сейчас ее супруг, а также все контактировавшие с ним сотрудники КАЭС, находятся в изоляции, они сдали анализы на COVID-19.

В пресс-службе КАЭС отмечают, что ранее были приняты меры по защите здоровья сотрудников станции. "В рамках программы по обеспечению безопасной и непрерывной работы станции персонал блочных щитов управления работающих энергоблоков №№2, 3, 4 изолирован и переведен на проживание в санаторий-профилакторий Кольской АЭС", - говорится в сообщении.

Перед этим руководящий и оперативный персонал станции прошел тесты на коронавирус и получил отрицательные результаты. В санатории-профилактории есть круглосуточное медицинское наблюдение.

В работе находятся энергоблоки №№2, 3 и 4 КАЭС, которые несут нагрузку 1000 МВт. Энергоблок №1 с 14 марта выведен в планово-предупредительный ремонт.

Кольская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.