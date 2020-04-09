В России появился консорциум производителей вычислительной техники

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские разработчики и производители вычислительной техники при поддержке Минпромторгоа создали АНО "Консорциум "Вычислительная техника".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", консорциум зарегистрирован 8 апреля, его соучредителями являются 6 компаний: ООО "Деловой офис" (производитель компьютерной техники iRU), ООО "Депо Электроникс" (производитель ИТ-оборудования DEPO Computers), ООО "КНС Групп" (работает под брендом Yadro в области производства серверов и систем хранения данных), АО "Крафтвэй корпорэйшн плс" (разработчик и производитель доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации Kraftway), ООО "Национальные технологии" (производитель системы хранения данных "Купол", который входит в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех") и ООО "ПК Аквариус" (производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков).

Скоро в состав соучредителей войдут еще ООО "Элемент" (СП "Ростеха" и ПАО АФК "Система" в области микроэлектроники) и входящее в концерн "Автоматика" ООО "Булат".

Консорциум займется развитием отрасли, созданием условий для становления национальных чемпионов", защитой отечественных разработчиков, в соответствии со стратегией развития электронной промышленности России до 2030 года.

Президент АО "Крафтвэй корпорэйшн плс" Алексей Кравцов через пресс-службу компании передал "Интерфаксу", что создание консорциума "призвано обеспечить саморегулирование и дальнейшее развитие подотрасли "вычислительная техника", поддержку и защиту интересов российских производителей вычислительной техники".

"Мы рассчитываем, что новое объединение позволит улучшить взаимодействие между ведущими российскими разработчиками-производителями средств вычислительной техники, даст возможность формирования согласованной позиции по различным вопросам развития отрасли и обеспечения эффективного взаимодействия с государством, институтами развития, научно-образовательными организациями", - добавил он.

По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака, создание консорциума "позволит усилить позиции компаний-лидеров на отечественном рынке в условиях свободной конкуренции с иностранными производителями и будет способствовать формированию национальных технологических чемпионов".

Генеральный менеджер iRU Сергей Кочепасов сообщил, что ведущие игроки рынка "объединились в АНО для усиления позиции отечественной продукции на российском рынке, а также для консолидации своих возможностей для реализации стратегии развития электронной промышленности РФ".

По словам президента ГК "Аквариус" Владимира Степанова, компании хотелось бы в лице АНО "обрести площадку для обсуждения проблем отрасли как с традиционными конкурентами - партнерами по виду деятельности, так и с недавно образовавшимися компаниями, а также с государством".