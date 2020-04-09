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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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В Магнитогорске подъезд многоэтажки закрыли на карантин из-за соседей с коронавирусом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Жильцам подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске выдали предписания о самоизоляции в связи с выявленным у их соседей положительным результатом на заражение новым коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии в четверг.

"Госпитализированы пять человек из квартиры в подъезде, родственник которых 6 апреля скончался в городской больнице №2 от пневмонии. Он занимался самолечением и поздно обратился к врачу. Два анализа, взятых у него на коронавирус, дали отрицательный результат. (...) Но пятеро членов семьи также были обследованы на заражение коронавирусом. У двоих оказался положительный результат", - уточняет пресс-служба.

Еще у двоих результат отрицательный, а у одного анализ пока в работе, уточняет мэрия.

По данным медиков, все шестеро недавно общались с одним из граждан, приехавшим в гости из Армении.

В настоящее время все пятеро госпитализированы с различными признаками ОРВИ и пневмонией в инфекционное отделение первой городской больницы Магнитогорска.

Специалисты Роспотребнадзора, полицейские и медики вручили 45 их соседям постановления о самоизоляции, а также взяли у них пробы на COVID-19. На данный момент они исследуются, сообщает пресс-служба.

В квартире и подъезде проведена дезинфекционная обработка. Контроль за соблюдением режима изоляции гражданами осуществляется сотрудниками полиции.

Магнитогорск

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