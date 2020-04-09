Журнал "Русский репортер" сообщил о своем закрытии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Журнал "Русский репортер", входящий в медиахолдинг "Эксперт", сообщил о закрытии издания.

"Редакция "Русского репортера" должна сообщить, что выпуск нашего журнала прекращен: представители учредителя прислали нам письма о расторжении трудовых договоров", - говорится в сообщении издания в фейсбуке в среду.

"Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, - экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра", - говорится в сообщении.

В редакции издании пообещали, что "при возникновении малейшей возможности" выпуск журнала будет возобновлен. "Или придумаем что-то новое", - добавили там.

Первый номер издания вышел в мае 2007 года. Бессменным главным редактором "Русского репортера" был журналист Виталий Лейбин.