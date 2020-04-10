ОНФ сообщил о наличии всех основных продуктов в магазинах шаговой доступности

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бюро расследований ОНФ на период пандемии коронавируса COVID-19 запустило общероссийский мониторинг по обеспечению сетевых и несетевых магазинов шаговой доступности продуктами питания.

В ходе рейдов общественники проверяют наличие, качество и уровень цен социально значимых продуктов питания первой необходимости в магазинах "до 100 метров от дома". Также активисты ОНФ фиксируют случаи, когда цена в этих магазинах необоснованно завышена. Об этом рассказал координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Первые рейды активистов уже прошли в 52 регионах, в мониторинг попало 74 магазина шаговой доступности. "Это небольшие торговые точки, которые подпадают под определение "ближайшего от дома" магазина на период самоизоляции. Мы уже провели первые одиночные рейды в торговые точки Томска и в целом можем сказать, что ситуация с наличием и качеством продуктов питания в изученных нами торговых точках в полном порядке. На прилавках есть все необходимое", - рассказал координатор Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко.

Схожая ситуация и в Самарской области. По словам координатора Бюро расследований ОНФ в Приволжском федеральном округе Вадима Нуждина, цены на крупы и макаронные практически не изменились. "Наличие ассортимента продуктов первой необходимости говорит о том, что в целом ситуация под контролем. На складах некоторых сетевых ритейлеров запасы товара составляют 2-3 месяца. Завышения цен не обнаружено", - отметил Вадим Нуждин.

"В Ростовской области мы так же прошлись по небольшим магазинам шаговой доступности на наличие основного ассортимента. Это крупы, макаронные изделия, яйца, масла сливочные и растительные, соль, сахар, чай – в общем все то, без чего нельзя представить кухню 99% россиян. В период пандемии мы не обнаружили каких-то вопиющих примеров отсутствия социально значимых продуктов или резкого увеличения цен на них", - рассказал Сопредседатель регионального Штаба ОНФ в Ростовской области Олег Панасюк.

Буквально вчера стали известны результаты схожих мониторингов активистов ОНФ в Краснодарском крае. В Армавире активисты так же отметили отсутствие перебоев с наличием продуктов на прилавках, цены на них пока держатся на приемлемом уровне. По словам заместителя руководителя Бюро расследований ОНФ Валерия Горюханова, небольшие проблемы с перебоями в маленьких магазинах есть, но они не влияют на общую ситуацию, которая в целом приемлемая. "В целом первые результаты нашего мониторинга показывают, что стоимость потребительских корзин в ряде регионов не сильно отличается. В данной работе нам помогают специалисты Федеральной антимонопольной службы совместно Генеральной прокуратурой РФ, которым мы передаем соответствующие сигналы и информацию", - добавил он.

"В регионах мы наладили оперативный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Сейчас к нам подключились активисты ОНФ, которые оказывают неоценимую помощь антимонопольной службе, проверяя цены в магазинах, которые не охватываются нашим мониторингом. Первые выводы у нас и ОНФ совпадают: оснований для беспокойства нет, в регионах сформированы необходимые товарные запасы и завышения розничных цен нет. По всем случаям отклонения от рыночного уровня цен принимаются необходимые меры антимонопольного реагирования. Главная проблема сейчас это провокаторы, инициирующие слухи о повышении цен или дефиците товаров с целью вызвать ажиотажный спрос и нажиться на этом. Это в сегодняшней ситуации – преступление против населения страны, против потребителей. Все такие случаи будут незамедлительно пресекаться антимонопольными органами и об этом мы будем сообщать в Генеральную прокуратуру России", - заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

"Сегодня важно понять динамику цен в тех или иных магазинах в различных регионах России. Первые результаты мониторинга показывают, что в целом в стране ситуация с наличием социально значимых продуктов питания в магазинах шаговой доступности стабильная, скачкообразного роста цен не наблюдается.

Искусственное завышение цен на продукты питания в сегодняшней кризисной ситуации недопустимо и просто негуманно. В последнее время ряд отраслевых союзов и ассоциаций выступили с призывом поднять цены на продукты питания. Если поставщики товаров или представители ретейла последуют этим призывам, то ОНФ обратится в ФАС России с заявлением о возбуждении антимонопольного дела о незаконных согласованных действиях, которые повлекли повышение цен. У ФАС России есть полномочия возбуждать такие и привлекать виновных к административной ответственности в размере до 5% от годового оборота.

После череды рейдов мы должны составить наглядную карту доступности продуктов питания и цен на них, поэтому наши активисты будут работать в данном направлении весь период пандемии коронавируса", - подчеркнул координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.