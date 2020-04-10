Пять терактов были предотвращены на Урале в 2019 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спецслужбы в 2019 году предотвратили пять терактов на территории Уральского федерального округа, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в пятницу в ходе видеоконференции по вопросам обеспечения безопасности в округе.

Кроме этого, по словам секретаря Совбеза, была "пресечена деятельность шести террористических ячеек; задержано более 50 человек, связанных с терроризмом; выявлено пять исламистских групп салафитского направления".

"На прошлой неделе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа предотвращен теракт, готовившийся местными жителями - членами международной террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ - ИФ)", - добавил Патрушев.

Он отметил, что террористические организации не прекращают попытки переброски в Россию боевиков из Сирии и Ирака.

"Угроза терроризма, к сожалению, продолжает существовать и вызвана она активностью международных террористических организаций, функционирующих на территории России законспирированных "спящих ячеек" и осуществляющих сбор финансовых средств для своей деятельности", - отметил секретарь Совбеза.