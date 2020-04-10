Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05Заразились
на 10.04В России 11 917+1 786В мире 1 595 350+84 246

Пять терактов были предотвращены на Урале в 2019 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спецслужбы в 2019 году предотвратили пять терактов на территории Уральского федерального округа, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в пятницу в ходе видеоконференции по вопросам обеспечения безопасности в округе.

Кроме этого, по словам секретаря Совбеза, была "пресечена деятельность шести террористических ячеек; задержано более 50 человек, связанных с терроризмом; выявлено пять исламистских групп салафитского направления".

"На прошлой неделе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа предотвращен теракт, готовившийся местными жителями - членами международной террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ - ИФ)", - добавил Патрушев.

Он отметил, что террористические организации не прекращают попытки переброски в Россию боевиков из Сирии и Ирака.

"Угроза терроризма, к сожалению, продолжает существовать и вызвана она активностью международных террористических организаций, функционирующих на территории России законспирированных "спящих ячеек" и осуществляющих сбор финансовых средств для своей деятельности", - отметил секретарь Совбеза.

Николай Патрушев

Новости

Перечень системообращующих российских компаний расширят к 17 апреля

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Экономический кризис

Х5 предложил поставщикам обнулить наценку на социально значимые продукты

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество

Пандемия коронавируса

Большинство россиян отказались от рукопожатий и объятий из-за коронавируса

В Москве началась тотальная проверка монастырей на коронавирус

Сообщение о 300 заразившихся COVID-19 в Бурятии стало поводом для уголовного дела

Ритейлеры предостерегли от "резкого и упрощенного" регулирования наценки

Ритейлеры предостерегли от "резкого и упрощенного" регулирования наценки

Регионы РФ попросили продлить учебный год для 1-4 классов на июнь

Экономический кризис

Выручка рестораторов Владивостока упала на 80%, бизнес ищет новые форматы работы. Обзор

Выручка рестораторов Владивостока упала на 80%, бизнес ищет новые форматы работы. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');