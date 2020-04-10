В администрации Советского района Махачкалы прошли обыски

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур проводят обыски в администрации Советского района Махачкалы (Дагестан).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что обыски идут в рамках расследования уголовного дела в отношении главы района Пахрудина Залбекова и еще трех людей - его брата, заместителя и директора детско-юношеской спортивной школы. Дело расследуется по части 4 статьи 160 (присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пока ни один из фигурантов дела не задержан, все они находятся на своих рабочих местах.

У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев по этому поводу со стороны силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что в отношении главы Советского района Махачкалы, его родственника, его заместителя и директора школы ДЮСШ возбуждено уголовное дело. По данным следствия, директор незаконно устроил трех других тренерами по вольной борьбе в спортивную школу, где они с 2017 по 2019 годы незаконно получали зарплату. Общая сумма начисления составила свыше 1,3 млн рублей.