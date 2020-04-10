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КС потребовал уточнить норму о включении в реестр недобросовестных поставщиков

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд предписал изменить норму закона о госзакупках, регулирующую включение предпринимателей в реестр недобросовестных поставщиков. Суд обосновал это постановление ранее вынесенными правовыми позициями.

Пункт 2 части 3 статьи 104 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" обжаловал предприниматель Вячеслав Сонин, учредитель АО "Балтийская строительная компания - Москва". ФАС внесла его в перечень недобросовестных поставщиков на основании выписки из ЕГРЮЛ и по жалобе заказчика, который в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта с этой компанией.

Сонин указал, что на момент заключения контракта он не был акционером "БСК - Москва". О недостоверности сведений Сонин заявил в налоговую, в результате в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись. После этого он безуспешно пытался оспорить решение ФАС в судах и в итоге обратился в Конституционноый суд.

Истец оспорил конституционность нормы, поскольку она не позволяет ему защитить деловую репутацию, а возможность реализации права на защиту ставит в зависимость от обстоятельств, на которые он не может повлиять.

КС отметил, что без исследования обстоятельств, подтверждающих или опровергающих добросовестность действий учредителя, связанных со своевременной подачей заявления о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, невозможно установить обоснованность внесения сведений о нем в указанный реестр.

Суд постановил, что практика применения закона без учета корпоративных прав учредителей АО, а значит и их возможностей через свое корпоративное участие влиять на деятельность общества в спорный период, не обеспечивает надлежащей защиты прав и законных интересов его учредителей. Речь идет об учредителях АО, которые не являются его акционерами к моменту заключения и исполнения этим юрлицом контракта в сфере госзакупок.

Суд признал норму неконституционной и предписал законодателю изменить правовое регулирование с учетом позиции КС. Решения по делу заявителя подлежат пересмотру.

Конституционный суд ФАС БСК-Москва Вячеслав Сонин

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