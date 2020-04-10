В РПЦ опровергли сообщения о заражении коронавирусом рабочей группы при патриархе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви опровергли появившуюся в интернете версию о том, что члены рабочей группы при патриархе по координации действий в условиях распространения коронавируса сами могли им заразиться.

"Рабочая группа проводит свои заседания либо дистанционно, либо с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Члены группы по мере необходимости сдают анализ на COVID-19. На сегодняшний день у всех членов группы результат отрицательный, все в порядке", - заявил "Интерфаксу" в пятницу член рабочей группы, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель Церкви также опроверг появившуюся в одном из телеграм-каналов информацию о том, будто его синодальный отдел и пресс-служба патриарха Кирилла находятся на карантине.