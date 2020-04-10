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СК начал проверку после обстрела автомобиля полицейского в Ингушетии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии разбираются в обстоятельствах конфликта, в ходе которого была обстреляна автомашина сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель СУ СКР по республике.

По данным следствия, 9 апреля примерно в 22:30 в Назрани местный житель ударил битой по руке полицейскому, состоящему с ним в родственных отношениях, на почве ранее возникшего конфликта, связанного с личными мотивами. "После этого он обстрелял его автомобиль из огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас по данному эпизоду проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщал ранее агентству информированный источник, по предварительной информации, инцидент произошел недалеко от Назрани, фактически на территории Северной Осетии. Неизвестные мужчины на легковом автомобиле открыли огонь по личному автомобилю полицейского, когда тот возвращался домой с работы.

Злоумышленники прострелили колеса, но сам сотрудник ДПС не пострадал.

Версия о причастности к инциденту членов бандподполья не рассматривается.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который мог "совершить преступление на почве ранее сложившихся неприязненных отношений с полицейским".

Ингушетия МВД СКР

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