Минобрнауки отменило выборы директоров институтов РАН
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки Валерий Фальков распорядился приостановить выборы руководителей подведомственных научных учреждений до нового отдельного распоряжения. Документ опубликован на сайте ведомства.
Выборы отложены в 12 институтах - Дагестанском и Владикавказском научных центрах РАН, Институте нанотехнологий электроники РАН, Алтайском научном центре агробиотехнологий, Институте программных систем им. Айламазяна РАН, Верхневолжском федеральном аграрном научном центре, Институте математики и механики им. Красовского УрО РАН, Институте ядерной физики Будкера СО РАН, Федеральном научном центре пчеловодства, Физическом институте им. Лебедева РАН, Институте восточных рукописей РАН, Институте геологии и геохимии им. Заварицкого УрО РАН.